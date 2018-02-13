بدء اجتماع لجنة متابعة ملف المخلفات الصلبة برئاسة شريف إسماعيل





كتبت هند مختار

بدأ منذ قليل اجتماع اللجنة المكلفة بإدارة ملف القمامة ومنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء.

وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قد التقى اليوم، الثلاثاء، الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، لمتابعة ملفات قطاع البيئة بجانب استعراض تقرير حول الافتتاح الذى تم لكل من محميتى الغابة المتحجرة ووادى دجلة.