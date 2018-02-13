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الثلاثاء، 13 فبراير 2018 04:59 م
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بدء اجتماع لجنة متابعة ملف المخلفات الصلبة برئاسة شريف إسماعيل

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 02:47 م
بدء اجتماع لجنة متابعة ملف المخلفات الصلبة برئاسة شريف إسماعيل المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء


كتبت هند مختار
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بدأ منذ قليل اجتماع اللجنة المكلفة بإدارة ملف القمامة ومنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء. 
 
وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قد التقى اليوم، الثلاثاء، الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، لمتابعة ملفات قطاع البيئة بجانب استعراض تقرير حول الافتتاح الذى تم لكل من محميتى الغابة المتحجرة ووادى دجلة.
 
 
 
 

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