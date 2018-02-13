انطلاق مبادرة مصر خالية من فيروس سي بـ 3 مراكز في أسيوط





أسيوط ـ محمود عجمي

انطلقت الحملة القومية للقضاء علي فيروس "سي" بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، والتي ينظمها صندوق تحيا مصر ومشيخة الأزهر، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لإعلان مصر خالية من فيروس "سى" 2020.

وقال الدكتور والدكتور أسامة حجازي مدير عام الرعاية الاساسية والشئون العلاجية بمديرية الصحة بأسيوط، لـ"اليوم السابع": إنه تم تسيير 3 قوافل طبية بمراكز الغنايم و صدفا و أبو تيج، لإجراء مسح طبي للمواطنين، من خلال إجراء تحليل الـ" Elisa" و " Rapid Test " للكشف على الأجسام المضادة لفيروس "سى" ومن يثبت إصابته يتم صرف العلاج له فى نفس اليوم من تاريخ ظهور النتائج بالمجان.

وأضاف الدكتور أسامة حجازى، إلي أن الحملة تستهدف جميع الفئات العمرية من سن 19 عاما وحتي 59 عاما، وهي الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، كما إن الحملة تواصل عمل المسح الطبي علي المواطنين تنفيذ لمبادرة مصر خالية من فيروس "سي" نهاية 2020 وسوف تجوب جميع القرى والمراكز بالمحافظة.