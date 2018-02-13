انطلاق برنامج الإعداد لشغل وظيفة رؤساء الأقسام بجامعة قناة السويس





الإسماعيلية – جمال حراجى

نظم مركز تدريب العاملين التابع لمركز تنمية الموارد البشرية بجامعة قناة السويس برنامجا تدريبيا تحت عنوان الإعداد لشغل وظيفة رؤساء الأقسام فى الفترة من 13 إلى 20 فبراير الحالى تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس وإشراف عام الدكتور محمد شقيدف مدير مركز تنمية الموارد البشرية.

وافتتح البرنامج اليوم بمحاضرة للمهندس إبراهيم عبد الرحمن مدير عام الإعلام بجامعة قناة السويس حول الإعلام و دورة المؤثر فى نشر الوعى وان الجامعة تتبنى مبادرة "اختار مستقبلك " والتى تهدف بصفه أساسية إلى تنمية وتثقيف وزيادة وعى الشباب السياسى وتشجيع مشاركتهم فى الأحزاب السياسية وزيادة وعيهم بأهمية المشاركه فى الإنتخابات وتحت شعار "صوتك مستقبلك" تقدم جامعة قناة السويس خدمة لجميع طلاب بكل كلية و هى عمل مقر لمعرفة اللجنه الانتخابية لكل طالب و طالبة.

وأكد المهندس إبراهيم عبد الرحمن على أن الجامعة تشهد العديد من الإنجازات فى عهد الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة، حيث يعد عام 2018 عام الحصاد لجامعة قناة السويس، فمع حصول الجامعة على موافقة مجلس الوزراء على إنشاء الكلية التقنية التكنولوجية يتم الآن الإنتهاء من المرحلة الأولى من المبانى الخاصة بالكلية بتكلفة 12 مليون جنيه بالتعاون مع معهد بكين بالصين وتضم 15 تخصصا، وسيتم البدء بثلاث تخصصات وذلك لخدمة المشروعات القومية الكبرى، التى تتم داخل هذه المنطقة الحيوية والمؤثرة والتى توجد بها الجامعة لخدمة إقليم قناة السويس وسيناء .