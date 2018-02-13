انطلاق المؤتمر الأول حول مكافحة الفساد بجامعة الأزهر غدًا





كتب - لؤى على

تنظم جامعة الأزهر مؤتمرها الأول حول مكافحة الفساد، غدًا الأربعاء، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور محمد حسين المحرصاوى رئيس الجامعة، وذلك بمقر مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية.

وقال الدكتور محمد حسان عوض، نائب رئيبس الجامعة السابق، رئيس لجة مكافحة الفساد بالجامعة، مقرر عام المؤتمر، أن المؤتمر يتضمن عدة محاور تشمل مكا فحة الفساد فى الجوانب المالية والادارية، والفساد الفكرى وأنواعة الدينى والثقافى والعلمى والسياسى، كما يتناول المؤتمر فى محاورة الفساد فى الجوانب الاجتماعية وطرق مجابهته، بجانب الفساد فى الجوانب التشريعية والقانونية.

وأوضح "حسان" أن المؤتمر يشارك فيه كبار الشخصيات والتى تشمل الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، اللواء محمد عرفان جمال الدين رئيس هيئة الرقابة الادارية، والمستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ويحاضر به الدكتور عبد الواحد النبوى وزير الثقافة الأسبق، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، والدكتور ابراهيم الهدهد رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور عبد الحميد الضوى عميد كلية البنات الأزهرية بطيبة سابقا، كما يحاضر أيضا العديد من الشخصيات ا لاكاديمية والعلمية فى مختلف التخصصات.