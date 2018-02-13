video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 فبراير 2018 09:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

اليونان تستدعى السفير التركى بعد اصطدام زورق عسكرى بسفينة خفر سواحل يونانية

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 07:32 م
اليونان تستدعى السفير التركى بعد اصطدام زورق عسكرى بسفينة خفر سواحل يونانية رئيس اليونان


أثينا (أ ش أ )
إضافة تعليق

استدعت اليونان السفير التركى فى أثينا على خلفية حادثة إصطدام زورق عسكرى تركى بسفينة خفر سواحل يونانية فى بحر إيجه.

وأعلنت الخارجية اليونانية - وفقا لقناة "روسيا اليوم " الإخبارية - أنها عبرت عن إحتجاجها على أعمال الجانب التركى بسبب الحادثة فى المياه الإقليمية اليونانية، واعتبرتها حادثة إستفزازية خطيرة من قبل أنقرة .

ودعت اليونان تركيا إلى وقف إنتهاكات القانون الدولى والامتناع عن الأعمال التى لا تساعد على تطوير العلاقات بين البلدين.

وكانت السلطات اليونانية قد أعلنت - فى وقت سابق - أن سفينة تابعة لحرس السواحل التركى اصطدمت بقارب تابع لحرس السواحل اليونانى بالقرب من الجزر المتنازع عليها بين البلدين فى بحر "إيجة". 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليوم.. مؤتمر صحفى للشركة المنظمة لوديتى المنتخب أمام البرتغال واليونان

فقدان 10 مهاجرين أثناء محاولتهم عبور نهر فى تركيا للوصول إلى اليونان

اليونان

تركيا

اخبار اليونان

اخبار تركيا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم



لا تفوتك
البرلمان العربى: ندعم العملية الشاملة سيناء 2018 للقضاء على الإرهاب

البرلمان العربى: ندعم العملية الشاملة سيناء 2018 للقضاء على الإرهاب

خالد صلاح يكتب: أسرار نجاح نجيب ساويرس لطلاب الجامعة الأمريكية

خالد صلاح يكتب: أسرار نجاح نجيب ساويرس لطلاب الجامعة الأمريكية

مهرجان الفلانتين للجميع.. باب رزق لمحلات الهدايا والورود.. والإفتاء تحسم جدل الحلال والحرام فيه.. ومنافسة بين الساخرين والمهتمين بعيد الحب على السوشيال ميديا.. وسنة أولى زواج وخطوبة محتارين فى نوع الهدية

مهرجان الفلانتين للجميع.. باب رزق لمحلات الهدايا والورود.. والإفتاء تحسم جدل الحلال والحرام فيه.. ومنافسة بين الساخرين والمهتمين بعيد الحب على السوشيال ميديا.. وسنة أولى زواج وخطوبة محتارين فى نوع الهدية

فيديو.. حصاد الجولة 23 للدورى.. أسبوع ذبح المدربين.. الأهلى يطير بالقمة.. الإسماعيلى يواصل تقديم الهدايا.. الزمالك ينجو من فخ سموحة.. أزارو يخطف صدارة الهدافين.. القطار الأحمر يدهس المقاولون رايح جاى

فيديو.. حصاد الجولة 23 للدورى.. أسبوع ذبح المدربين.. الأهلى يطير بالقمة.. الإسماعيلى يواصل تقديم الهدايا.. الزمالك ينجو من فخ سموحة.. أزارو يخطف صدارة الهدافين.. القطار الأحمر يدهس المقاولون رايح جاى

الاندبندنت:قاضية لبنانية تحكم على مسلمين أهانوا المسيحية بحفظ سورة آل عمران

الاندبندنت:قاضية لبنانية تحكم على مسلمين أهانوا المسيحية بحفظ سورة آل عمران

رئيس بازل السابق: محمد صلاح أسطورة مثل فيدرر

رئيس بازل السابق: محمد صلاح أسطورة مثل فيدرر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة