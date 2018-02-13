اليونان تستدعى السفير التركى بعد اصطدام زورق عسكرى بسفينة خفر سواحل يونانية

اليونان تستدعى السفير التركى بعد اصطدام زورق عسكرى بسفينة خفر سواحل يونانيةالثلاثاء، 13 فبراير 2018 07:32 م
رئيس اليونان
أثينا (أ ش أ )
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استدعت اليونان السفير التركى فى أثينا على خلفية حادثة إصطدام زورق عسكرى تركى بسفينة خفر سواحل يونانية فى بحر إيجه.
وأعلنت الخارجية اليونانية - وفقا لقناة "روسيا اليوم " الإخبارية - أنها عبرت عن إحتجاجها على أعمال الجانب التركى بسبب الحادثة فى المياه الإقليمية اليونانية، واعتبرتها حادثة إستفزازية خطيرة من قبل أنقرة .
ودعت اليونان تركيا إلى وقف إنتهاكات القانون الدولى والامتناع عن الأعمال التى لا تساعد على تطوير العلاقات بين البلدين.
وكانت السلطات اليونانية قد أعلنت - فى وقت سابق - أن سفينة تابعة لحرس السواحل التركى اصطدمت بقارب تابع لحرس السواحل اليونانى بالقرب من الجزر المتنازع عليها بين البلدين فى بحر "إيجة".
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