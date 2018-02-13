اليونان تستدعى السفير التركى بعد اصطدام زورق عسكرى بسفينة خفر سواحل يونانية





أثينا (أ ش أ )

استدعت اليونان السفير التركى فى أثينا على خلفية حادثة إصطدام زورق عسكرى تركى بسفينة خفر سواحل يونانية فى بحر إيجه.

وأعلنت الخارجية اليونانية - وفقا لقناة "روسيا اليوم " الإخبارية - أنها عبرت عن إحتجاجها على أعمال الجانب التركى بسبب الحادثة فى المياه الإقليمية اليونانية، واعتبرتها حادثة إستفزازية خطيرة من قبل أنقرة .

ودعت اليونان تركيا إلى وقف إنتهاكات القانون الدولى والامتناع عن الأعمال التى لا تساعد على تطوير العلاقات بين البلدين.

وكانت السلطات اليونانية قد أعلنت - فى وقت سابق - أن سفينة تابعة لحرس السواحل التركى اصطدمت بقارب تابع لحرس السواحل اليونانى بالقرب من الجزر المتنازع عليها بين البلدين فى بحر "إيجة".