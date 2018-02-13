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الثلاثاء، 13 فبراير 2018 09:33 ص
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اليوم.. ملتقى الشباب وبناء الدولة بجامعة المنصورة

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 03:00 ص
اليوم.. ملتقى الشباب وبناء الدولة بجامعة المنصورة جامعة المنصورة


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تستضيف جامعة المنصورة اليوم ملتقى مجالس اتحاد طلاب الجامعات المصرية تحت عنوان "الشباب وبناء الدولة".

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، والدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، يقوم على تنظيم المؤتمر اتحاد طلاب جامعة المنصورة تحت إشراف الدكتور أحمد العدل منسق التواصل الطلابى، برئاسة عمر البوصيلى رئيس اتحاد الطلاب بجامعة المنصورة، أحمد الاتربى نائب رئيس الاتحاد ومنسق عام المؤتمر.

يشارك بالمؤتمر مجالس اتحاد طلاب الجامعات الحكومية والخاصة و ينظم المؤتمر فى إطار تفعيل دور الشباب فى الرؤية الاستراتيجية للتنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، يناقش الملتقى سبل تفعيل الانشطة الطلابية، محاور تنمية الاقتصاد المصرى.


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