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اليوم.. استكمال إعادة محاكمة 9 متهمين بـ"أحداث مسجد الفتح"

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 02:00 ص
اليوم.. استكمال إعادة محاكمة 9 متهمين بـ"أحداث مسجد الفتح" محكمة جنايات القاهرة


كتب إيهاب المهندس
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تواصل محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بـ"أحداث عنف مسجد الفتح".

وكانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت المتهمين في وقت سابق غيابا بأحكام تفاوتت بين السجن المؤبد والمشدد.

وأحال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعدما أسندت لهم النيابة العامة ارتكاب جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة ، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس 2013.

 

 


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