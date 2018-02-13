المطار يستقبل 26 مرحَّلا من السعودية لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل

المطار يستقبل 26 مرحَّلا من السعودية لمخالفتهم شروط الإقامة والعملالثلاثاء، 13 فبراير 2018 04:53 ص
مطار القاهرة - أرشيفية
كتب محمود عبد الغنى
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استقبلت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولى، 26 مرحلا مصريا بعد إقامتهم غير الشرعية ومخالفتهم لشروط العمل داخل المملكة العربية السعودية.
وأفاد مصدر بالمطار، أن المرحلين وصلوا على متن الطائرة المصرية من جدة، وتم تشكيل فريق متخصص لسرعة إنهاء إجراءات وصولهم واتخاذ الإجراءات القانونية، حيث تبين طلب 3 منهم لتنفيذ أحكام قضائية.
وأقر المرحلون فى المناقشات التى جرت معهم، أن السلطات الأمنية السعودية ألقت القبض عليهم بعد إقامتهم غير الشرعية ومخالفتهم لشروط العمل والإقامة.
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