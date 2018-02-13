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المتحدث العسكرى الليبى مهنئا اليوم السابع: تبذل جهود جبارة بحثا عن الحقيقة

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 02:47 م
المتحدث العسكرى الليبى مهنئا اليوم السابع: تبذل جهود جبارة بحثا عن الحقيقة العميد أحمد المسمارى


كتب - أحمد جمعة
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تقدم المتحدث العسكرى الليبى العميد أحمد المسمارى بالتهنئة لليوم السابع بمناسبة ذكرى انطلاقه العاشرة.

 

وقالت المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبى فى رسالة لليوم السابع "نبارك لليوم السابع العام العاشر على انطلاقتها لتكون أعوامها العشرة خلية تبحث عن الحقيقة والحقيقة ضحية الصراعات والحروب ولذا جهود مضنية وجبارة من أجل ايصال الوقائع كما هي والحقيقة النظيفة للمتلقي مهما كان مستواه الفكري والثقافي وتوجهه السياسى".

 

وأضاف المسمارى" نتمنى لليوم السابع مزيدا من التألق لنشاهد ونسمع عشرية أخرى لليوم السابع مكللة بالنجاح عقدها الفريد خدمة الوطن والقومية العربية"

 

وتحتفل مؤسسة "اليوم السابع" اليوم الثلاثاء بالذكرى العاشرة لانطلاقتها قدمت خلالها رسالة الإعلامية للقارئ المصرى والعربى بكل مهنية وشفافية ووضوح.


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