"المأزق الأمريكى الشمالى".. اسم مقترح لشارع السفارة الأمريكية بموسكو





كتبت ــ ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن عضوا بالبرلمان الروسى قد اقترح تغيير اسم الشارع الذى يستضيف السفارة الأمريكية فى موسكو إلى "المأزق الأمريكى الشمالى"، وذلك ردا على سعى الولايات المتحدة لإطلاق اسم معارض روسى شهير تم اغتياله عام 2015 على اسم الشارع الذى يستضيف السفارة الروسية فى واشنطن.

وأوضحت الصحيفة أن عضو البرلمان عن حزب روسيا الليبرالى الديمقراطى ميخائيل ديجتيارويوف قد أرسل الخطة بالفعل إلى مجلس مدينة موسكو مؤخرا، وقالت الحكومة إنها ستدرس هذا الاختيار.

كان مسئولو مدينة واشنطن قد صوتوا الشهر الماضى على إعادة تسمية الشارع الذى يستضيف السفارة الروسية باسم الناشط والمعارض الروسى بوريس نيمستوف الذى أُطلق عليه النار فى فبراير 2015 أثناء خروجه من منزله. وقد أدين خمسة رجال شيشانيين بقتله فى عام 2017، إلا أن عائلته تعتقد أن القاتل الحقيقى لا يزال هاربا.

وبحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، فإن معركة أسماء الشوارع لا تقتصر على روسيا والولايات المتحدة فقط. فقد بدأ مسئولو مدينة أنقرة التركية فى مناقشة إعادة تسمية اسم الشارع الذى يستضيف السفارة الأمريكية باسم "غصن الزيتون"، وهو اسم العملية العسكرية التركية فى سوريا ضد الأكراد السوريين، والتى جاءت ردا على خطة أمريكية لإنشاء وحدة أمنية حدودية على الحدود التركية السورية تتكون أغلبها من المقاتلين الأكراد.