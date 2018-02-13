video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 فبراير 2018 09:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ردا على خطوة مماثلة فى واشنطن..

"المأزق الأمريكى الشمالى".. اسم مقترح لشارع السفارة الأمريكية بموسكو

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 09:38 ص
"المأزق الأمريكى الشمالى".. اسم مقترح لشارع السفارة الأمريكية بموسكو الرئيس الأمريكى دونالد ترامب


كتبت ــ ريم عبد الحميد
إضافة تعليق

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن عضوا بالبرلمان الروسى قد اقترح تغيير اسم الشارع الذى يستضيف السفارة الأمريكية فى موسكو إلى "المأزق الأمريكى الشمالى"، وذلك ردا على سعى الولايات المتحدة لإطلاق اسم معارض روسى شهير تم اغتياله عام 2015 على اسم الشارع الذى يستضيف السفارة الروسية فى واشنطن.

وأوضحت الصحيفة أن عضو البرلمان عن حزب روسيا الليبرالى الديمقراطى ميخائيل ديجتيارويوف قد أرسل الخطة بالفعل إلى مجلس مدينة موسكو مؤخرا، وقالت الحكومة إنها ستدرس هذا الاختيار.

 كان مسئولو مدينة واشنطن قد صوتوا الشهر الماضى على إعادة تسمية الشارع الذى يستضيف السفارة الروسية  باسم الناشط والمعارض الروسى بوريس نيمستوف الذى أُطلق عليه النار فى فبراير 2015  أثناء خروجه من منزله. وقد أدين خمسة رجال شيشانيين بقتله فى عام 2017، إلا أن عائلته تعتقد أن القاتل الحقيقى لا يزال هاربا.

 وبحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، فإن معركة أسماء الشوارع لا تقتصر على روسيا والولايات المتحدة فقط. فقد بدأ مسئولو مدينة أنقرة التركية فى مناقشة إعادة تسمية اسم الشارع الذى يستضيف السفارة الأمريكية باسم "غصن الزيتون"، وهو اسم العملية العسكرية التركية فى سوريا ضد الأكراد السوريين، والتى جاءت ردا على خطة أمريكية لإنشاء وحدة أمنية حدودية على الحدود التركية السورية تتكون أغلبها من المقاتلين الأكراد.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اشتعال الحرب الدبلوماسية بين روسيا وأمريكا.. واشنطن تأمر بإغلاق القنصلية الروسية فى سان فرانسيسكو ردا على تقليص أفراد السفارة الأمريكية فى موسكو.. وتفتش الدبلوماسيين الروس غدًا.. والكرملن: سنرد بقوة

نقل متعلقات السفارة الأمريكية فى موسكو صباح اليوم

الولايات المتحدة

روسيا

السفارة الامريكية بموسكو

السفارة الروسية بواشنطن

انقرة

غصن الزيتون



لا تفوتك
خالد صلاح يكتب: أسرار نجاح نجيب ساويرس لطلاب الجامعة الأمريكية

خالد صلاح يكتب: أسرار نجاح نجيب ساويرس لطلاب الجامعة الأمريكية

الصحة: استمرار تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال حتى الأربعاء

الصحة: استمرار تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال حتى الأربعاء

صور وفيديو.. "مستقبل وطن" يعلن تجديد بيعته للسيسي لفترة رئاسية ثانية.. مؤتمر صحفى للحزب يؤكد دعمه للعملية العسكرية فى سيناء ضد الإرهاب.. والنائب هشام عبد الواحد: نقف داعمين لتوجهات الرئيس

صور وفيديو.. "مستقبل وطن" يعلن تجديد بيعته للسيسي لفترة رئاسية ثانية.. مؤتمر صحفى للحزب يؤكد دعمه للعملية العسكرية فى سيناء ضد الإرهاب.. والنائب هشام عبد الواحد: نقف داعمين لتوجهات الرئيس

فيديو وصور.. إنجازات مشرفة للفراعنة بدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات.. سبورتنج يخطف لقب السلة فى الثانية الأخيرة.. ذهبية وفضيتان بألعاب القوى.. والبنك الأهلى يستحوذ على ميداليات الكاراتيه

فيديو وصور.. إنجازات مشرفة للفراعنة بدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات.. سبورتنج يخطف لقب السلة فى الثانية الأخيرة.. ذهبية وفضيتان بألعاب القوى.. والبنك الأهلى يستحوذ على ميداليات الكاراتيه

الأهلى يتفق مع "الإسكان" على تغيير موقع فرع التجمع الخامس

الأهلى يتفق مع "الإسكان" على تغيير موقع فرع التجمع الخامس

5 حاجات هتساعدك تكتشفى كذب جوزك

5 حاجات هتساعدك تكتشفى كذب جوزك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة