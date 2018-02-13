الكويت تستقبل "أبو الغيط" المشارك فى أعمال المؤتمر الدولى لإعمار العراق





كتب مصطفى عنبر

تستقبل دولة الكويت، مساء اليوم الثلاثاء، أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والذى يشارك فى أعمال مؤتمر الكويت الدولى لإعادة إعمار العراق والذى يعقد فى الفترة من 12 إلى 14 فبراير، كما يجرى فى إطارها لقاءات مع كبار المسئولين بدولة الكويت حول أهم تطورات الوضع العربى الراهن.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، بأن مشاركة أبو الغيط فى هذا المؤتمر المهم، والذى يعقد بمبادرة من أمير دولة الكويت، تأتى فى إطار الاهتمام الكبير الذى يوليه الأمين العام بدفع الجهود وتعبئة الطاقات والموارد الدولية اللازمة لإعادة بناء وإعمار العراق فى ضوء الأضرار الواسعة التى لحقت بالعديد من المناطق العراقية على مدى سنوات طويلة، خاصة نتيجة الأعمال الإرهابية التى قام بها تنظيم داعش والتى أدت إلى تدهور ملموس فى الأوضاع الإنسانية والمعيشية لقطاعات واسعة من العراقيين فى العديد من المناطق.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الأمين العام سيحرص على أن يؤكد فى إطار الاتصالات التى سيجريها على هامش أعمال المؤتمر ضرورة تقديم تعهدات حقيقية، سواء من الدول أو المنظمات المانحة، تخاطب الاحتياجات الضخمة للعراق والتحديات الكبيرة التى يواجهها خلال هذه المرحلة من أجل تجاوز الأوضاع الصعبة التى مر بها هذا البلد العربى الكبير، وبما يعزز من الجهود التى تبذلها الدولة العراقية بعد انتصارها فى حربها الشرسة ضد الإرهاب، ومع العمل على توجيه اهتمام خاص فى هذا الصدد لدعم الأولويات فى قطاعات الإسكان والصحة والتعليم والبنية التحتية والاستثمار الأجنبى وعودة النازحين إلى ديارهم، أخذاً فى الاعتبار المعاناة الكبيرة التى مر بها أبناء الشعب العراقى نتيجة الإرهاب والعنف السياسى والطائفى الذى شهده العراق.