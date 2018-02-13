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القوات اليمنية تحرر عدة مواقع استراتيجية جديدة شمال محافظة لحج

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 11:04 م
القوات اليمنية تحرر عدة مواقع استراتيجية جديدة شمال محافظة لحج قوات الجيش اليمنى


أ ش أ
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أعلن المركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الجيش حررت عدة مواقع استراتيجية جديدة شمال محافظة لحج جنوب البلاد بعد معارك مع ميليشيات الحوثى.

وأوضح المركز - فى بيان، أورته قناة "العربية" الإخبارية الليلة - أن الجيش أحكم سيطرته على جبل شيفان الاستراتيجى الواقع فى منطقة كرش بمديرية القبيطة شمال محافظة لحج، مشيرًا إلى أن تحرير جبل شيفان والسيطرة عليه يمثل أهمية كبيرة فى تسهيل وتأمين عملية تقدم الجيش باتجاه الشريجة الاستراتيجية.

ولفت الجيش إلى أن المعارك بين قواته وعناصر ميليشيات الحوثى لا تزال على أشدها فى الأثناء.


وكانت قوات الجيش اليمنى مدعومة بغطاء جوى لمقاتلات التحالف العربى قد حققت الشهر الماضى انتصارات كبيرة فى جبهة كرش بمحافظة لحج جنوب البلاد عقب هجوم شنته على ميليشيات الحوثى التى اندحرت من عدة مناطق وتكبدت خسائر بشرية ومادية فادحة.


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