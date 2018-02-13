"القضاء" يبحث اليوم تظلم حسين سالم وأسرته ضد منعهم من التصرف فى أموالهم

كتبت أمنية الموجي

تواصل الدائرة 18 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد التواب ابراهيم، نظر تظلم رجل الأعمال حسين سالم وأفراد أسرته على قرار منعهم من التصرف فى أموالهم.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين حسن دياب وأيمن محمد.

يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار جيلانى حسن، أحالت تظلم حسين سالم على منعه من التصرف فى أمواله إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى على إثر وجود مانع قانونى من نظر التظلم.