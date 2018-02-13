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القبض على 6 هاربين من أحكام فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 12:40 ص
القبض على 6 هاربين من أحكام فى حملة أمنية بالإسماعيلية حملة أمنية - أرشيفية


الإسماعيلية – صبرى غانم
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 تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام ومباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية، من القبض على 6 متهمين هاربين من الأحكام الجنائية بينهم هاربين من المؤبد، فى حملة أمنية لتنفيذ الأحكام.

 

وكان العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد مدحت منتصر رئيس المباحث الجنائية يفيد بضبط كل من المتهم "سامح.س.ب"، 33 عاما، عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 5840 لسنة2013 جنايات قسم ثان الإسماعيلية والمقضى فيها بالسجن 10 سنوات بتهمة "مخدرات" والمتهم "كريم.م.م"28 عاما تاجر ومقيم المعصرة حلوان مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 235 لسنة2013 جنايات مركز التل الكبير والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة"مخدرات" والمتهم "احمد.س.ر"30 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 8455 لسنة2017 جنايات قسم ثان الإسماعيلية والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة"مخدرات".

 

كما تم ضبط المتهم "عيد.ال.ا"، 35 عاما عامل ومقيم دائرة مركز التل الكبير مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 4506 لسنة2011 جنايات مركز التل الكبير والمقضى فيها بالسجن 10 سنوات بتهمة"عاهة مستديمة" والمتهم "محمد.ع.ج"28 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم اول الإسماعيلية مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 3438 لسنة2017 جنايات قسم اول الإسماعيلية والمقضى فيها بالسجن 6 شهور بتهمة"مخدرات" والمتهم "محمد.س.م"22 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز القنطرة غرب مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 7769 لسنة2015 جنايات مركز القنطرة غرب والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة"هتك عرض".

 

وتم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

 


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