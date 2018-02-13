القابضة للسياحة: استمرار تطوير الشركات التجارية عبر برنامج الشراكة





كتب عبد الحليم سالم

قالت ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن برنامج الشراكة بين الشركات التجارية التابعة، وبين شركات القطاع الخاص مفيد للطرفين.

وأضافت ميرفت حطبة فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الشركة القابضة انتهجت هذا النهج منذ سنوات، وبالفعل انعكس بصورة إيجابية على استغلال الأصول بشكل أفضل وبشكل ساهم فى تحقيق أرباح للفروع التى كانت تخسر منذ سنوات.

وتقوم ميرفت حطبة اليوم بافتتاح فرع بيع المصنوعات فى مدينة دسوق بكفر الشيخ بعد تطويره بـ5.5 مليون جنيه.