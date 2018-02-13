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العراق ينوى زيادة إنتاجه النفطى بنحو 2,3 مليون برميل بحلول 2020

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 03:17 م
العراق ينوى زيادة إنتاجه النفطى بنحو 2,3 مليون برميل بحلول 2020 نفط - صورة ارشيفية


أ ف ب
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أعلن وزير النفط العراقى جبار لعيبى فى مؤتمر فى الكويت الثلاثاء أن العراق ينوى زيادة إنتاجه النفطى بنحو 2.3 مليون برميل ليصل إنتاجه اليومى بحلول العام 2020 إلى سبعة ملايين برميل.

ويملك العراق حاليا القدرة على إنتاج خمسة ملايين برميل، إلا أنه ينتج 4.7 ملايين برميل التزاما باتفاق خفض الإنتاج الموقع بين الدول النفطية فى منظمة "اوبك" وخارجها.

كان الوزير يتحدث فى اليوم الثانى من مؤتمر لإعادة إعمار العراق تستضيفه الكويت، بعد نحو ثلاثة اشهر من إعلان بغداد "الانتصار" على تنظيم داعش المتطرف فى أعقاب حرب مدمرة استمرت لثلاث سنوات.

وقال لعيبى أمام مستثمرين من القطاع الخاص "هدفناأن نصل إلى سبعة ملايين برميل بحلول 2020".

وذكر أن العراق يملك حاليا 145 مليار برميل من الاحتياطات المؤكدة، إلا أنه أشار إلى أن الاستثمار فى القطاع النفطى فى بلاده سيزيد هذا لمعدل ليصل إلى 250 مليار برميل، متحدثا عن خطط لبناء سبعة مصافى نفط جديدة بحلول 2021.

كما تحدث الوزير عن نية العراق زيادة إنتاج الغاز ليبلغ سبعة مليار قدم مكعب بحلول 2021، علما أن انتاج العراق الحالى من الغاز هو 2,7 مليار قدم مكعب فى اليوم.

وتأمل الحكومة العراقية أن تجمع نحو 88 مليار دولار على شكل تعهدات فى مؤتمر الكويت لإعادة إعمار البلد الغنى بالنفط بعد الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

 

 


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