العراق يستأنف نقل الوقود إلى البصرة بالقطار بعد توقف 14 عاما

العراق يستأنف نقل الوقود إلى البصرة بالقطار بعد توقف 14 عاماالثلاثاء، 13 فبراير 2018 09:52 م
وزير النفط العراقي جبار اللعيبى
رويترز
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قال وزير النفط العراقى جبار اللعيبى اليوم الثلاثاء إن العراق استأنف نقل المنتجات النفطية بالسكك الحديدية من مصفاة الدورة في بغداد إلى البصرة في الجنوب بعد توقف ذلك في أعقاب الغزو الذى قادته الولايات المتحدة في 2003.
وقال في بيان "هذا الإنجاز الذي يهدف إلى نقل كميات من ألف متر مكعب من زيت الوقود والمشتقات الأخرى وصولا إلى معدل أربعة آلاف متر مكعب باليوم سوف يحقق فوائد اقتصادية كبيرة."
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