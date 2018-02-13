العراق: خطة لانضمام بغداد للمجموعة الاقتصادية العشرين الكبرى فى العالم

العراق: خطة لانضمام بغداد للمجموعة الاقتصادية العشرين الكبرى فى العالمالثلاثاء، 13 فبراير 2018 04:36 م
رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى
بغداد (أ ش أ)
إضافة تعليق
أكد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى أن الإعمار سيخلق آلاف فرص العمل للعراقيين، مشيرا إلى خطة ليكون العراق ضمن المجموعة الاقتصادية العشرين الكبرى فى العالم.
وقال العبادى - فى مؤتمر صحفى قبل توجهه إلى دولة الكويت للمشاركة بمؤتمر إعمار العراق ، أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الثلاثاء - "إننا مقبلون على مرحلة جديدة فيها عراق قوى منتصر ومتوحد وهو رمز قوتنا ، وإن إقبال المجتمع الدولى على العراق أمر إيجابى وعلينا أن نستثمره".
يذكر أن فعاليات مؤتمر (استثمر فى العراق) ، الذى تنظمه غرفة التجارة والصناعة الكويتية ، انطلقت فعالياته اليوم فى إطار أعمال اليوم الثانى لمؤتمر الكويت الدولى لإعادة إعمار العراق.
إضافة تعليق
مهرجان الفلانتين للجميع.. باب رزق لمحلات الهدايا والورود.. والإفتاء تحسم جدل الحلال والحرام فيه.. ومنافسة بين الساخرين والمهتمين بعيد الحب على السوشيال ميديا.. وسنة أولى زواج وخطوبة محتارين فى نوع الهدية
فيديو.. حصاد الجولة 23 للدورى.. أسبوع ذبح المدربين.. الأهلى يطير بالقمة.. الإسماعيلى يواصل تقديم الهدايا.. الزمالك ينجو من فخ سموحة.. أزارو يخطف صدارة الهدافين.. القطار الأحمر يدهس المقاولون رايح جاى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة