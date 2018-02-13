العراق: خطة لانضمام بغداد للمجموعة الاقتصادية العشرين الكبرى فى العالم





بغداد (أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى أن الإعمار سيخلق آلاف فرص العمل للعراقيين، مشيرا إلى خطة ليكون العراق ضمن المجموعة الاقتصادية العشرين الكبرى فى العالم.

وقال العبادى - فى مؤتمر صحفى قبل توجهه إلى دولة الكويت للمشاركة بمؤتمر إعمار العراق ، أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الثلاثاء - "إننا مقبلون على مرحلة جديدة فيها عراق قوى منتصر ومتوحد وهو رمز قوتنا ، وإن إقبال المجتمع الدولى على العراق أمر إيجابى وعلينا أن نستثمره".

يذكر أن فعاليات مؤتمر (استثمر فى العراق) ، الذى تنظمه غرفة التجارة والصناعة الكويتية ، انطلقت فعالياته اليوم فى إطار أعمال اليوم الثانى لمؤتمر الكويت الدولى لإعادة إعمار العراق.