video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 فبراير 2018 06:00 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

العثور على جثة عامل مشنوقا داخل منزله بابوقرقاص جنوب المنيا

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 03:09 م
العثور على جثة عامل مشنوقا داخل منزله بابوقرقاص جنوب المنيا مشنوق - أرشيفية


المنيا - حسن عبد الغفار
إضافة تعليق

عثر أهالى قرية منهرى بالمنيا على جثة شاب ثلاثينى مشنوق داخل مسكنة.

 

وصل بلاغ من أهالى قرية منهرى الواقعة غرب أبوقرقاص جنوبى المنيا لقسم شرطة المركز يفيد بالعثور على جثة شاب مشنوقا داخل مسكنه .

 

وعلى الفور انتقل الرائد هشام عسقلانى رئيس مباحث مركز أبوقرقاص وكلا من: محمود مصطفى وإسلام زين، معاونى المباحث، وتبين أن الجثة لـ" ابرهيم - ى - ز "، 30 عاما، عامل خردة، جثة هامدة، ويوجد حول رقبته حبل محكم الغلق .

 

 تحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عامل يقتل زوجته بـ"الشاكوش" بسبب تشاجرها مع شقيقته بالمنيا

اخبار المنيا

اخبار مصر

محافظة المنيا

امن المنيا

ابوقرقاص



لا تفوتك
البرلمان العربى: ندعم العملية الشاملة سيناء 2018 للقضاء على الإرهاب

البرلمان العربى: ندعم العملية الشاملة سيناء 2018 للقضاء على الإرهاب

خالد صلاح يكتب: أسرار نجاح نجيب ساويرس لطلاب الجامعة الأمريكية

خالد صلاح يكتب: أسرار نجاح نجيب ساويرس لطلاب الجامعة الأمريكية

مهرجان الفلانتين للجميع.. باب رزق لمحلات الهدايا والورود.. والإفتاء تحسم جدل الحلال والحرام فيه.. ومنافسة بين الساخرين والمهتمين بعيد الحب على السوشيال ميديا.. وسنة أولى زواج وخطوبة محتارين فى نوع الهدية

مهرجان الفلانتين للجميع.. باب رزق لمحلات الهدايا والورود.. والإفتاء تحسم جدل الحلال والحرام فيه.. ومنافسة بين الساخرين والمهتمين بعيد الحب على السوشيال ميديا.. وسنة أولى زواج وخطوبة محتارين فى نوع الهدية

فيديو.. حصاد الجولة 23 للدورى.. أسبوع ذبح المدربين.. الأهلى يطير بالقمة.. الإسماعيلى يواصل تقديم الهدايا.. الزمالك ينجو من فخ سموحة.. أزارو يخطف صدارة الهدافين.. القطار الأحمر يدهس المقاولون رايح جاى

فيديو.. حصاد الجولة 23 للدورى.. أسبوع ذبح المدربين.. الأهلى يطير بالقمة.. الإسماعيلى يواصل تقديم الهدايا.. الزمالك ينجو من فخ سموحة.. أزارو يخطف صدارة الهدافين.. القطار الأحمر يدهس المقاولون رايح جاى

الاندبندنت:قاضية لبنانية تحكم على مسلمين أهانوا المسيحية بحفظ سورة آل عمران

الاندبندنت:قاضية لبنانية تحكم على مسلمين أهانوا المسيحية بحفظ سورة آل عمران

رئيس بازل السابق: محمد صلاح أسطورة مثل فيدرر

رئيس بازل السابق: محمد صلاح أسطورة مثل فيدرر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة