العثور على جثة عامل مشنوقا داخل منزله بابوقرقاص جنوب المنيا

العثور على جثة عامل مشنوقا داخل منزله بابوقرقاص جنوب المنياالثلاثاء، 13 فبراير 2018 03:09 م
مشنوق - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار
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عثر أهالى قرية منهرى بالمنيا على جثة شاب ثلاثينى مشنوق داخل مسكنة.
وصل بلاغ من أهالى قرية منهرى الواقعة غرب أبوقرقاص جنوبى المنيا لقسم شرطة المركز يفيد بالعثور على جثة شاب مشنوقا داخل مسكنه .
وعلى الفور انتقل الرائد هشام عسقلانى رئيس مباحث مركز أبوقرقاص وكلا من: محمود مصطفى وإسلام زين، معاونى المباحث، وتبين أن الجثة لـ" ابرهيم - ى - ز "، 30 عاما، عامل خردة، جثة هامدة، ويوجد حول رقبته حبل محكم الغلق .
تحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق .
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