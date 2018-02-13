العبادى وتيلرسون يناقشان دعم الولايات المتحدة للعراق فى جميع المجالات





بغداد (أ ش أ)

ناقش رئيس مجلس الوزراء العراقى حيدر العبادى، اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون، فى الكويت، دعم الولايات المتحدة للعراق فى جميع المجالات.

وأعلن مكتب العبادى - فى بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن رئيس الوزراء العراقى استقبل بمقر إقامته فى الكويت وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون والوفد المرافق له.

وأضاف البيان أنه جرى - خلال اللقاء - مناقشة تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين ودعم الولايات المتحدة للعراق فى جميع المجالات.

من جانبه، أشاد تيلرسون بقيادة العبادى والانتصارات والإنجازات التى تحققت فى عهده.