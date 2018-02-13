العبادى وتيلرسون يناقشان دعم الولايات المتحدة للعراق فى جميع المجالات

العبادى وتيلرسون يناقشان دعم الولايات المتحدة للعراق فى جميع المجالاتالثلاثاء، 13 فبراير 2018 05:16 م
رئيس مجلس الوزراء العراقى حيدر العبادى
بغداد (أ ش أ)
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ناقش رئيس مجلس الوزراء العراقى حيدر العبادى، اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون، فى الكويت، دعم الولايات المتحدة للعراق فى جميع المجالات.
وأعلن مكتب العبادى - فى بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن رئيس الوزراء العراقى استقبل بمقر إقامته فى الكويت وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون والوفد المرافق له.
وأضاف البيان أنه جرى - خلال اللقاء - مناقشة تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين ودعم الولايات المتحدة للعراق فى جميع المجالات.
من جانبه، أشاد تيلرسون بقيادة العبادى والانتصارات والإنجازات التى تحققت فى عهده.
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