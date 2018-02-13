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الصحة: 54 قافلة للكشف عن فيروس سى بـ 56 نقطة تمركز فى 17 محافظة

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 03:52 م
الصحة: 54 قافلة للكشف عن فيروس سى بـ 56 نقطة تمركز فى 17 محافظة الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان


كتب وليد عبد السلام
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‎أطلق الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، الحملة القومية الموسعة للقضاء على فيروس "سى" بحلول 2020  للكشف عن المصابين بفيروس سى فى 17 محافظة.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان فى تصريحات لليوم السابع أن الحملة تتضمن 54 قافلة كل قافلة تتضمن 4 عربيات مشيرا الى أن هناك 56 نقطة تمركز للسيارات التى انطلقت صباح اليوم وتابع : إن القوافل مستمرة لمدة 30 يوم .

وتابع خالد مجاهد :" الحملة تستهدف الكشف على 15 مليون مواطن أن الحملة تستهدف فى مرحلتها الأولى 17 محافظة من محافظات مصر سيتم العمل بها بالتوازى اعتبارا من اليوم الثلاثاء، وهى القاهرة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وسوهاج، والجيزة، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والغربية، والمنوفية، والشرقية، والدقهلية، وأسيوط، وبورسعيد، ودمياط، مشيرا إلى استكمال باقى المحافظات تباعا.

‎واكد أن الحملة تستهدف الفئة العمرية من 19 إلى 59 عاما، وهى الفئة التى جاءت نتائج تقارير البنك الدولى أنها الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالمرض والتى بلغت حوالى 50 مليون مواطن.
 

 


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فيروس سى

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