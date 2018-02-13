"الصحة العالمية": نشاط الإنفلونزا لا يزال مرتفعًا بنصف الكرة الشمالى





جنيف (أ ش أ)

قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق جساريفيتش إن نشاط الإنفلونزا لا يزال مرتفعًا فى المنطقة المعتدلة لنصف الكرة الشمالى.

وأشار جساريفيتش ـ فى مؤتمر صحفى عُقد فى جنيف اليوم الثلاثاء ـ إلى أن معظم البلدان التى تعانى حاليًا من موسم الإنفلونزا أبلغت عن حدوث أمراض شبيهة بالإنفلونزا تصل إلى مستويات معتدلة مقارنة بالسنوات السابقة، مع بلوغ عدد قليل من البلدان مستويات تفوق مستوياتها فى السنوات السابقة.

ولفت إلى أن بعض البلدان أبلغت عن مستويات دخول للمستشفيات ووحدات العناية المركزة بلغت أو تجاوزت مستويات الذروة مقارنة بمواسم الإنفلونزا السابقة.

وألمح جساريفيتش إلى أن منظمة الصحة توصى البلدان التى لديها نشاط إنفلونزا حالى أو تدخل موسمها باتخاذ التدابير اللازمة لضمان إدارة الحالات المناسبة والامتثال لتدابير مكافحة العدوى والتطعيم الموسمية للإنفلونزا للمجموعات المعرضة لمخاطر عالية، منوهًا بأن المنظمة تقوم من خلال شبكتها العالمية - التى تدعى الشبكة العالمية لرصد الإنفلونزا - برصد حالة الإنفلونزا عن كثب والتصدى لها.

وأوضح أن جميع فيروسات الإنفلونزا الموسمية من النوع الثالث والنوع الفرعى (إن 1 إتش 1) و(إتش 3 إن 2) و(بي) متداولة، وإن كانت الفيروسات المتداولة تختلف من بلد إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى.