الشرطة التونسية تفكك شبكة لتسفير الفتيات لسوريا للالتحاق بالتنظيمات الإرهابية

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تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطنى التونسى بولاية بصفاقس من تفكيك شبكة لتسفير الفتيات إلى سوريا بهدف الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية هناك، والتى تنشط بين ولايات تونس وصفاقس والقيروان وسوسة، كما ألقت القبض على 4 من عناصرها تتراوح أعمارهم بين 22 و29 عاما.

وذكرت وزارة الداخلية التونسية- فى بيان أصدرته اليوم الثلاثاء- أنه باستشارة القطب القضائى لمكافحة الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بإحالة جميع عناصر الشبكة إلى الوحدة الوطنية للبحث فى جرائم الإرهاب للحرس الوطنى بالعوينة؛ لمواصلة التحريات معهم، واتخاذ الإجراءات القانونية فى شأنهم.