الشرطة الإسرائيلية توجه رسميا تهمتى رشوة لبنيامين نتنياهو

كتب أحمد نبيل - أ ف ب

أوصت الشرطة الإسرائيلية الثلاثاء بتوجيه تهمة الفساد إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فى قضيتين وذلك إثر تحقيقين، وفق ما أفادت وسائل إعلام.

وبات القرار النهائى بتوجيه الاتهام لنتنياهو الأن بيد النيابة العامة فى حين قالت وزيرة العدل إياليت شاكيد إن توجيه الاتهام رسميا إلى رئيس الحكومة لا يجبره على الاستقالة.