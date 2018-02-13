السلطات السعودية تحذر أهالى مكة المكرمة من انعدام الرؤية بسبب حالة الطقس





وكالات الأنباء

جددت السلطات السعودية،تحذيراتها من الحالة الجوية التى تعيشها منطقة مكة المكرمة، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وأكد المتحدث باسم مديرية الدفاع المدنى بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان، أنه "فى ظل استمرار الحالة الجوية الراهنة المتقدمة اليوم، لا بد من توخى الحيطة والحذر فى ظل الرياح السطحية التى تتعرض لها محافظات المنطقة ومنها مكة وجدة، عسفان، والجموم والأجزاء المجاورة والطرق السريعة، ما يحد من مدى الرؤية الأفقية".

وأهاب العقيد سرحان بأصحاب الأعمال الميدانية "عدم الشروع فى أعمال خلال فترة ساعات التنبيه المتقدم الصادر من هيئة الأرصاد، المدون بداية من الساعة 09:00 من صباح وحتى الساعة 16:00 اليوم (الثلاثاء)".

وفى وقت سابق من الإثنين أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة تعليق الدراسة يوم الثلاثاء فى مدارسها ومحافظاتها التابعة لها، وهى الجموم وبحرة والكامل، نظرا لاستمرار الحالة الجوية علقت الإدارة العامة للتعليم بمكة الدراسة ليوم غد، وذلك حرصا على سلامة الطلاب والطالبات.