السجن 3 سنوات لمتهمين بالسرقة بالإكراه





كتبت أمنية الموجى

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولي كساب، متهمين بالسجن 3 سنوات.

صدر الحكم من الدائرة 26 بمحكمة جنايات القاهرة، بعضوية المستشارين محمد رافت الطيب و هيثم محمود وامانة سر وائل عبد المقصود ، وجورج ماهر.

كشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم ٩٨٤٥ لسنة ٢٠١٧ جنايات التجمع الاول انه في يوم ٢٤ / ٩ / ٢٠١٧ قيام المتهمين الأول والثاني كريم محمد ميكانيكي و أحمد محمد بخيت سائق، وآخرين بسرقة المبلغ النقدي ١٢٠٠ جنيه المملوك للمجني عليه أحمد محمد السيد في الطريق العام وبإحدي وسائل النقل البرية بأن استغلوا استقلاله السيارة الاجرة التي كانوا يسيرون بها وأشهر المتهم الأول ومجهولان في وجهه أسلحة نارية فرد خرطوش ومسدس وهددوه باستعمال تلك الاسلحة طالبين منه تسليم ما معه من أموال ومنقولات.