السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لمزارع بتهمة الاتجار فى مخدر الأفيون بقنا

السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لمزارع بتهمة الاتجار فى مخدر الأفيون بقناالثلاثاء، 13 فبراير 2018 03:12 م
حبس - أرشيفية
قنا – هند المغربى
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قضت محكمة جنايات نجع حمادى، على مزارع بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة الاتجار فى نبات الأفيون المخدرة بمركز الوقف، شمال محافظة قنا.
تعود أحداث القضية إلى 16 مايو 2016، عندما وجهت النيابة العامة بمركز الوقف، فى الواقعة المقيدة برقم 1542 لسنة 2016 كلى قنا ضد المتهم بربري.ج.ب، 55 عامًا، مزارع، تهمة حيازة نبات الأفيون المخدر بقصد الاتجار.
تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى قيدتها برقم 1364 لسنة 2016 جنايات الوقف،، وقضت برئاسة المستشار أشرف السيد بدير، وعضوية المستشارين حسن مصطفى أبوكريشة وهانى عبد الآخر، وسكرتارية أشرف جعفر وخالد عبد العظيم وأسامة الأمير، على المتهم بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه.
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