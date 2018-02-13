الدفاع المدنى العراقى يسيطر على حريق بمقطورة تحمل مواد النازحين

الدفاع المدنى العراقى يسيطر على حريق بمقطورة تحمل مواد النازحينالثلاثاء، 13 فبراير 2018 06:49 م
حريق - أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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أعلنت مديرية الدفاع المدنى فى محافظة كركوك العراقية اليوم الثلاثاء، السيطرة على حريق فى مخيم يحياوة جنوب شرقى المحافظة .
وقال المتحدث باسم المديرية الملازم أول قيس عبد الرزاق وفقا لقناة (السومرية نيوز) - إن "فرق الإطفاء فى مخيم يحياوة بناحية ليلان جنوب شرقى كركوك قامت بإطفاء حريق نشب فى المقطورة الثانية التى تحمل مواد النازحين العائدين إلى قضاء تلعفر".
وأضاف عبد الرزاق أن "السبب كان بترك إحدى المدافئ فى المقطور، وتم السيطرة على الحادث دون وقوع خسائر بشرية"، لافتا إلى أن سرعة الاستجابة ساهمت بمنع انتشار الحريق".
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