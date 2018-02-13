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الخميس المقبل.. "الحرف اليدوية" تنظم معرضا بشارع المعز لعرض منتجات القطاع

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 04:59 م
الخميس المقبل.. "الحرف اليدوية" تنظم معرضا بشارع المعز لعرض منتجات القطاع شارع المعز - أرشيفية


كتبت: دانه الحديدى
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تنظم شعبة الحلى بغرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، الخميس المقبل، مؤتمرا صحفيا على هامش معرض تشجيع الحرف اليدوية، والذى تنظمة جمعية من اجل مصر بشارع المعز لدين الله الفاطمى.

 

كما تعقد الشعبة، على هامش المعرض، لقاء مع عدد من الحرفيين بمنطقة الجمالية، لعرض وشرح الخدمات المقدمة من الغرفة لدعم الصناعات اليدوية المختلفة، والتى تم تفعيلها خلال الفترة الماضية.

 

وأكد مسعد عمران، رئيس غرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، على أن هناك حزمة خدمات تم توجيهها للحرفيين فى منطقة الجمالية، وسيتم عرض أبرز تلك الخدمات خلال اللقاء بهدف توعية الحرفيين بكل ما يساعدهم فى تعزيز قيمة المنتجات التى يعملون عليها.

 

وأضاف محمد سمير، رئيس شعبة الحلى بغرفة صناعة الحرف اليدوية، أن الشعبة ركزت خلال الفترة السابقة على التواجد بصورة دائمة مع الحرفيين بمنطقة الجمالية، لإزالة المعوقات التى تقف حائلا أمام تطوير منتجاتهم.


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