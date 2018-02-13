الخارجية الفلسطينية: مفاوضات السلام مؤخرا كانت "مضيعة للوقت"





موسكو (أ ش أ)

اعتبر وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى مدة مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين خلال الفترة الماضية أنها كانت "مضيعة للوقت"، مؤكدا أن فلسطين تسعى حاليا إلى إسناد رعاية المفاوضات إلى طرف محايد غير أمريكا.

وقال المالكي- فى مقابلة مع فضائية (روسيا اليوم) فى موسكو، مساء اليوم الثلاثاء، إن الفلسطينيين مستعدون لمفاوضات مباشرة مع إسرائيل فى ساحة محايدة مثل موسكو أو سوتشي، لافتا إلى أن القيادة الفلسطينية أوضحت هذه الرغبة خلال مباحثاتها مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

وأشار إلى أنه سيكون هناك قريبا مبادرة فلسطينية ستطرح للعالم تؤكد أن الفلسطينيين راغبون فى السلام ولديهم أفكار جديدة تطرح من أجل التفاوض عبر الوسيط المحايد.

وأكد المالكى أن القيادة الفلسطينية لمست رغبة روسية حقيقية لاستئناف عملية السلام، مشيرا إلى أن الفلسطينيين مع أى جهد روسى ودولى إزاء استئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلى ولكن بطرف محايد ووفق الثوابت الفلسطينية.

وأضاف أن روسيا لديها قدرة كبيرة على إقناع الأطراف كافة من أجل العودة إلى المفاوضات، لافتا إلى الرفض الفلسطينى الرسمى والشعبى لاستمرار واشنطن كوسيط وحيد لهذه المفاوضات.