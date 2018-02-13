video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 فبراير 2018 09:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الخارجية الفلسطينية: مفاوضات السلام مؤخرا كانت "مضيعة للوقت"

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 07:41 م
الخارجية الفلسطينية: مفاوضات السلام مؤخرا كانت "مضيعة للوقت" وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى


موسكو (أ ش أ)
إضافة تعليق

 اعتبر وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى مدة مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين خلال الفترة الماضية أنها كانت "مضيعة للوقت"، مؤكدا أن فلسطين تسعى حاليا إلى إسناد رعاية المفاوضات إلى طرف محايد غير أمريكا.

وقال المالكي- فى مقابلة مع فضائية (روسيا اليوم) فى موسكو، مساء اليوم الثلاثاء، إن الفلسطينيين مستعدون لمفاوضات مباشرة مع إسرائيل فى ساحة محايدة مثل موسكو أو سوتشي، لافتا إلى أن القيادة الفلسطينية أوضحت هذه الرغبة خلال مباحثاتها مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

وأشار إلى أنه سيكون هناك قريبا مبادرة فلسطينية ستطرح للعالم تؤكد أن الفلسطينيين راغبون فى السلام ولديهم أفكار جديدة تطرح من أجل التفاوض عبر الوسيط المحايد.

وأكد المالكى أن القيادة الفلسطينية لمست رغبة روسية حقيقية لاستئناف عملية السلام، مشيرا إلى أن الفلسطينيين مع أى جهد روسى ودولى إزاء استئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلى ولكن بطرف محايد ووفق الثوابت الفلسطينية.

وأضاف أن روسيا لديها قدرة كبيرة على إقناع الأطراف كافة من أجل العودة إلى المفاوضات، لافتا إلى الرفض الفلسطينى الرسمى والشعبى لاستمرار واشنطن كوسيط وحيد لهذه المفاوضات. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الخارجية الفلسطينية: لن نتجاوب مع كل ما يصدر عن جرينبلات من مواقف وتصريحات

الخارجية الفلسطينية تدين التصعيد الإسرائيلى الدموى بحق الفلسطينيين العزل

فلسطين

اخبار فلسطين

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم



لا تفوتك
البرلمان العربى: ندعم العملية الشاملة سيناء 2018 للقضاء على الإرهاب

البرلمان العربى: ندعم العملية الشاملة سيناء 2018 للقضاء على الإرهاب

خالد صلاح يكتب: أسرار نجاح نجيب ساويرس لطلاب الجامعة الأمريكية

خالد صلاح يكتب: أسرار نجاح نجيب ساويرس لطلاب الجامعة الأمريكية

مهرجان الفلانتين للجميع.. باب رزق لمحلات الهدايا والورود.. والإفتاء تحسم جدل الحلال والحرام فيه.. ومنافسة بين الساخرين والمهتمين بعيد الحب على السوشيال ميديا.. وسنة أولى زواج وخطوبة محتارين فى نوع الهدية

مهرجان الفلانتين للجميع.. باب رزق لمحلات الهدايا والورود.. والإفتاء تحسم جدل الحلال والحرام فيه.. ومنافسة بين الساخرين والمهتمين بعيد الحب على السوشيال ميديا.. وسنة أولى زواج وخطوبة محتارين فى نوع الهدية

فيديو.. حصاد الجولة 23 للدورى.. أسبوع ذبح المدربين.. الأهلى يطير بالقمة.. الإسماعيلى يواصل تقديم الهدايا.. الزمالك ينجو من فخ سموحة.. أزارو يخطف صدارة الهدافين.. القطار الأحمر يدهس المقاولون رايح جاى

فيديو.. حصاد الجولة 23 للدورى.. أسبوع ذبح المدربين.. الأهلى يطير بالقمة.. الإسماعيلى يواصل تقديم الهدايا.. الزمالك ينجو من فخ سموحة.. أزارو يخطف صدارة الهدافين.. القطار الأحمر يدهس المقاولون رايح جاى

الاندبندنت:قاضية لبنانية تحكم على مسلمين أهانوا المسيحية بحفظ سورة آل عمران

الاندبندنت:قاضية لبنانية تحكم على مسلمين أهانوا المسيحية بحفظ سورة آل عمران

رئيس بازل السابق: محمد صلاح أسطورة مثل فيدرر

رئيس بازل السابق: محمد صلاح أسطورة مثل فيدرر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة