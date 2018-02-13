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الخارجية العراقية: الإرهاب خلف 18 ألف شهيد و36 ألف جريح و5 ملايين نازح

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 07:09 م
الخارجية العراقية: الإرهاب خلف 18 ألف شهيد و36 ألف جريح و5 ملايين نازح وزير الخارجية العراقى إبراهيم الجعفرى


بغداد (أ ش أ)
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أكد وزير الخارجية العراقى إبراهيم الجعفرى، اليوم الثلاثاء، أن الإرهاب خلف 18 ألف شهيد و36 ألف جريح وخمسة ملايين نازح فى العراق، معتبرا أن وحدة العراقيين كانت عنصرا مهما فى تحقيق النصر.

وقال الجعفري، فى كلمة ألقاها فى اجتماع التحالف الدولى ضد تنظيم داعش الإرهابي، المنعقد فى الكويت -وفقا لقناة "السومرية نيوز" إن "الإرهاب خلـف 18 ألف شهيد، و36 ألف جريح توزعوا على المناطق المنكوبة سواء كان فى الموصل، أو صلاح الدين، أو الأنبار، والمناطق الأخرى، كما خلـف خمسة ملايين نازح من العراق، وتضررت المنشآت الحكومية بدرجة بالغة؛ مما يكلـف العراق 36 مليونا فى المنشآت الحكومية، و15 مليونا فى قطاع السكن".

ولفت الجعفرى إلى أن محافظة نينوى تضررت بنسبة 90%، وهى ثانى أكبر مدينة فى العراق وتصل خسائر التخريب عموما بنحو 88.2 مليار دولار، معربا عن أمله فى أن تقف دول العالم مع العراق فى مرحلة البناء والإعمار للمدن التى دمرتها عصابات داعش الإرهابية.

وبدأت فى وقت سابق من اليوم فعاليات مؤتمر "استثمر فى العراق"، والذى تنظمه غرفة التجارة والصناعة الكويتية، فى إطار فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر الكويت الدولى لإعادة إعمار العراق. 


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