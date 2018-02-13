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الخارجية السورية: دمشق ليست معنية بأى لجنة غير سورية لمناقشة الدستور

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 06:16 م
الخارجية السورية: دمشق ليست معنية بأى لجنة غير سورية لمناقشة الدستور الرئيس السورى بشار الأسد


دمشق (أ ش أ)
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أكد معاون وزير الخارجية السورى الدكتور أيمن سوسان، اليوم الثلاثاء، التزام بلاده بما تم التصويت عليه فى مؤتمر الحوار الوطنى فى "سوتشى" فقط، وأن بلاده لا علاقة لها بكل ما يخرج عما تم التصويت عليه.

وقال سوسان - خلال مؤتمر صحفي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية سانا، "فيما يتعلق بتشكيل لجنة مناقشة الدستور التى حدد بيان سوتشى مهامها وولايتها وعدد أعضائها، على أن يكونوا حكما من المشاركين فى سوتشي، فإن موقف سوريا واضح فهى غير معنية بأى لجان ليست (سورية سورية) تشكيلاً ورئاسة وحوارًا ولا علاقة لها بها".

وأضاف معاون وزير الخارجية السورى "أن مؤتمر سوتشى لم يعط مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دى ميستورا أى سلطة على الإطلاق"، مشيرًا إلى أن مسودة مشروع بيان سوتشى تتضمن فقرة ختامية تتحدث عن إعطاء دور لدى دى ميستورا يخالف مبدأ المؤتمر الذى يقوم على أن القرار يجب أن يكون (سوريا سوريا) دون أى تدخل خارجى.

وأوضح أن أعضاء المؤتمر رفضوا هذه الفقرة وصوتوا بأغلبية الأصوات على حذفها وكان بين الحضور ممثلون عن فريق دى ميستورا أثناء عملية التصويت شهودًا على رفض السوريين أن يكون هناك أى وصاية على أى قرار سورى.

وأكد سوسان التزام الحكومة السورية برأى المجتمع السورى، خاصة وأن المشاركين فى المؤتمر يعكسون شرائح واسعة منه.

يذكر أن اجتماع "سوتشى" الذى جمع المعارضة والحكومة السورية فى روسيا قد توصل إلى اتفاق على تشكيل لجنة لإعادة صياغة الدستور.


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