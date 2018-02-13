الخارجية الروسية: واشنطن مسؤولة عن تسخين أكراد سوريا





وكالات الأنباء

قال نائب وزير الخارجية الروسى، ميخائيل بوجدانوف، إن واشنطن مسؤولة عن تسخين المزاج الانفصالى بين بعض الأكراد فى سوريا، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وأشار بوجدانوف إلى أنه حسب تقييم روسيا، فالمسؤول عن تسخين المزاج الانفصالى لبعض الفصائل الكردية فى سوريا هى "أمريكا".

وتدعم الولايات المتحدة الأمريكية الأكراد فى سوريا، معتمدة على قوات حماية الشعب كقوة أساسية فى حربها ضد تنظيم "داعش"، وتسيطر وحدات حماية الشعب على كل الحدود السورية مع تركيا.