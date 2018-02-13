الخارجية الروسية: الجانب الهولندى أبلغ رسميا بإلغاء زيارة وزير خارجيته لروسيا

الخارجية الروسية: الجانب الهولندى أبلغ رسميا بإلغاء زيارة وزير خارجيته لروسياالثلاثاء، 13 فبراير 2018 08:01 م
وزير الخارجيه الروسى سيرجى لافروف
أ ش أ
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الجانب الهولندى أبلغ رسميا بإلغاء زيارة وزير خارجيته إلى روسيا.
وأكد المكتب الصحفى للوزارة لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "الجانب الهولندى أبلغ رسميا حول إلغاء زيارة وزير الخارجية لروسيا".
وفى سياق متصل، قدم وزير الخارجية الهولندى هالبى زيسترا استقالته بعد إقراره بكذبه حول اللقاء مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى العام 2006.
ونقلت وكالة "أر تى إل" عن زايبرت قوله: "لقد اتخذت خيارا خاطئا، ما كان يجب أن أقوم بذلك، لا أرى أى خيار سوى تقديم الاستقالة".
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