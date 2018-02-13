الجامعة الأمريكية تقدم أول شهادة فى التعليم المدمج

قالت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إنها تصدر لأول مرة بالمنطقة شهادة في مجال التعليم المدمج بالتعاون مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ويتمكن الدارسون عبر الإنترنت في برنامج مايكروماسترز MITx MicroMasters، الذي يقدمه معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، من احتساب مواد البرنامج الدراسية ضمن المواد المطلوبة للحصول على درجة الماجستير بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وأضافت الجامعة، فى بيان لها، أن دراسة برنامج البيانات والاقتصاد وسياسات التنمية DEDP عبر الإنترنت تمهد الطريق لإمكانية الحصول على درجة ماجستير كاملة من الجامعة في الاقتصاد في التنمية الدولية، وتقدم مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم، الدعم المالي للطلاب العرب المؤهلين لدراسة برنامج البيانات والاقتصاد وسياسات التنمية، واتخذت هذه الخطوة بعد إطلاق برنامج مايكروماسترز والتى قادتها مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم بالتعاون مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لبناء قدرات هيئة التدريس وموظفي التصميم التعليمي في مجال التعليم المدمج في كل من الجامعة الأمريكية بالقاهرة والجامعة الأمريكية في بيروت. ويسعى البرنامج إلى تطوير ودعم التعليم عالي الجودة عبر الإنترنت في العالم العربي.