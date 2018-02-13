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"التيارات الفكرية المعاصرة" دورة تدريبية للطلاب الوافدين بمنظمة خريجى الأزهر

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 02:16 م
"التيارات الفكرية المعاصرة" دورة تدريبية للطلاب الوافدين بمنظمة خريجى الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف


كتب لؤى على
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 تعقد منظمة خريجى الأزهر، دورة تدريبية تحت عنوان" التيارات الفكرية المعاصرة" للطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات بمقر المنظمة تستمر حتى شهر مارس القادم، انطلاقًا من استراتيجية المنظمة العالمية لخريجى الأزهر فى نشر وترسيخ المنهج الإسلامى الأزهرى الوسطى المعتدل، لمواجهة التنظيمات والأفكار المتطرفة والتيارات المتشددة، بهدف محاصرة العمليات الإرهابية فكريًا.

يحاضر فى الندوة نخبة من علماء الأزهر الشريف للعمل على تصحيح المفاهيم الإسلامية ونشر أهدافه وتعاليمه السمحة ومواجهة الفكر المتطرف، من بينهم الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، الدكتور عبدالفتاح العوارى عميد كلية أصول الدين.

تتناول الدورة العديد من الموضوعات  التى تواجه الأفكار والتيارات المتطرفه ومنها:- "الفكر التكفيرى تاريخة ونشأتة ومبادئة وأسسة وكيفية مواجهته"،"الفكر الإلحادى  أسبابة ونشاته وأطروحاته ومبادئة وكيفية مواجهته"، "الفكر الشيعى تاريخة ونشأته وأفكارة ومبادئة وكيفية معالجته"،"السلفية المعاصرة نشأتها وجذورها ومبادئها وأسسها وكيفية مواجهتها".


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