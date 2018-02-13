التموين تكشف عن صاحب واقعة "الجنزير" بـ"مكتب مصر القديمة"الثلاثاء، 13 فبراير 2018 09:26 م
كتب إبراهيم حسان
علق ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، على واقعة الاعتداء على أحد المواطنين أمام مكتب تموين مصر القديمة لقيامه بالتصوير ، قائلًا: "ليس من مصلحتنا أن نبقى على أى شىء خاطئ بالوزارة، من مصلحتنا أن تنضبط الأمور وأن يحصل المواطن على حقوقه"، موضحًا أن هذا المواطن ليس موظفًا بالوزارة وإنما مسجل وبلطجى ويدعى مصطفى وشهرته "كرشة".
وأضاف "رمضان"، خلال مداخلة تليفونية، أنه تم تحرير محضر ضد المواطن الذي يرهب ويروع المواطنين أمام مكتب التموين، وتم تشكيل فريق عمل لوقوف على حقيقة هذا المواطن، لافتا إلى أنه توجد خطة لتطوير مكاتب التموين واختيار أماكن جيدة لإقامة مكاتب تموين واختيار موظفين جيدون للتعامل مع المواطنين.
وقدم المتحدث باسم وزارة التموين، الاعتذار لأى مواطن تعرض لمعاملة سيئة، مناشدًا المواطنين بالتفاعل مع الوزارة في حالة وجود أى شكوى من أى موظف.
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بواسطة:
احمد
وزير فاشل
هي دي العينة التي تتعامل مع المواطنين في كل الوزارات اضرب المواطن بالجزمة بس اوع يشكو او احد يسمع انينه بصراحه لقد ضفنا بالعيش مع هذا السيسي ووزراء ه وبالعربي همه ها يسحبوا كل البطاقات ومفيش دعم في المرحلة التانية لولاية السي سي ي واللي مش عاجبه مصيره زي حمدين وعنان وجنينه