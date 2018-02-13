"التعليم" تعقد برنامج أساسيات التقويم الذاتى لمؤسسات التعليم الفنى بأسوان





كتب - محمود طه حسين

صرح أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أنه تم عقد البرنامج التدريبى ( أساسيات التقويم الذاتى لمؤسسات التعليم الفنى) بمحافظة أسوان فى الفترة من ١٠ إلى ١٤ فبراير ٢٠١٨ برعاية مختار شاهين مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان، ويقوم بتنظيمه مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات (وايز) بالتعاون مع قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .

وأضاف خيري أن البرنامج يستهدف استكمال أعداد مراجعين داخليين من معلمى التعليم الفنى ومسئولى الجودة بمحافظات (أسوان - البحر الأحمر - القاهرة ) لتدريبهم على أساسيات التقويم الذاتى لمؤسسات التعليم الفنى من خلال تقسيمهم على مجموعات بنظام ورش العمل.

وجدير بالذكر أن البرنامج يتم بحضور الدكتور أبوالفضل عبده مستشار ضمان الجودة، ومارى رزق الله مسئولي التدريب ممثلين عن مشروع وايز، وإنتصار على مدير عام التعليم الصناعى، وهاشم جامع مدير عام التعليم التجاري.