video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 فبراير 2018 05:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"التعليم" تعقد برنامج أساسيات التقويم الذاتى لمؤسسات التعليم الفنى بأسوان

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 08:04 م
"التعليم" تعقد برنامج أساسيات التقويم الذاتى لمؤسسات التعليم الفنى بأسوان د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى


كتب - محمود طه حسين
إضافة تعليق

صرح أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أنه تم عقد البرنامج التدريبى ( أساسيات التقويم الذاتى لمؤسسات التعليم الفنى) بمحافظة أسوان فى الفترة من ١٠ إلى ١٤ فبراير ٢٠١٨ برعاية مختار شاهين مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان، ويقوم بتنظيمه مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات (وايز) بالتعاون مع قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .
 
وأضاف خيري أن البرنامج يستهدف  استكمال أعداد مراجعين داخليين من معلمى التعليم الفنى ومسئولى الجودة بمحافظات (أسوان - البحر الأحمر - القاهرة ) لتدريبهم على أساسيات التقويم الذاتى لمؤسسات التعليم الفنى من خلال تقسيمهم على مجموعات بنظام ورش العمل.
 
وجدير بالذكر أن البرنامج يتم  بحضور الدكتور أبوالفضل عبده مستشار ضمان الجودة، ومارى رزق الله مسئولي التدريب ممثلين عن مشروع وايز، وإنتصار على مدير عام التعليم الصناعى،  وهاشم جامع مدير عام التعليم التجاري. 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التعليم: إطلاق مسابقتى "التربية الخاصة ومسرحة المناهج" فى كل المحافظات

التعليم: تنفذ الدليل الإثرائى الأول لبرامج الموهوبين من ذوى الإعاقة

التربية والتعليم

اخبار مصر

مصر اليوم



لا تفوتك
نواب البرلمان ينتفضون ضد "أبو الفتوح" بعد كشف وجهه الإخوانى.. مطالب بمحاكمته لتحريضه ضد الوطن.. وأعضاء بالمجلس: يواصل الأكاذيب ويشوه الحقائق من أجل "حفنة دولارات".. والشعب كشف تآمره مع الجماعة لإسقاط الدولة

نواب البرلمان ينتفضون ضد "أبو الفتوح" بعد كشف وجهه الإخوانى.. مطالب بمحاكمته لتحريضه ضد الوطن.. وأعضاء بالمجلس: يواصل الأكاذيب ويشوه الحقائق من أجل "حفنة دولارات".. والشعب كشف تآمره مع الجماعة لإسقاط الدولة

كبار الصحفيين والإعلاميين يهنئون "اليوم السابع" بمرور 10 سنوات على انطلاقه.. نقيب الصحفيين: مؤسسة شابة واعدة أثبتت وجودها.. ورئيس"الوطنية للصحافة": تلبى حاجة القراء الباحثين عن الحقيقة وتنشر كل الآراء

كبار الصحفيين والإعلاميين يهنئون "اليوم السابع" بمرور 10 سنوات على انطلاقه.. نقيب الصحفيين: مؤسسة شابة واعدة أثبتت وجودها.. ورئيس"الوطنية للصحافة": تلبى حاجة القراء الباحثين عن الحقيقة وتنشر كل الآراء

لو بتعملى رجيم 3 مشروبات ما تستغنيش عنهم لفقدان الوزن

لو بتعملى رجيم 3 مشروبات ما تستغنيش عنهم لفقدان الوزن

علاج أملاح وصديد البول شرب عصير التوت مع المضادات الحيوية

علاج أملاح وصديد البول شرب عصير التوت مع المضادات الحيوية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة