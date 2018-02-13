video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 فبراير 2018 05:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم تعقد اللقاء التشاوري الثالث للجمعيات التعاونية بأسيوط

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 09:18 م
التعليم تعقد اللقاء التشاوري الثالث للجمعيات التعاونية بأسيوط الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني


كتب - محمود طه حسين
إضافة تعليق

في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالارتقاء بأداء عمل الجمعيات التعاونية الطلابية داخل المدارس، وبرعاية هشام السنجري رئيس قطاع الخدمات والأنشطة، وإشراف الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، قامت الإدارة العامة للتربية الاجتماعية بالتعاون مع الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي والإقليمي، بعقد اللقاء التشاوري الثالث للجمعيات التعاونية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط؛ وذلك لتقييم الوضع الراهن للحركة التعاونية الطلابية، والدور المأمول لهذه الجمعيات.
 
بحضور عادل عبد الجواد مدير عام التربية الاجتماعية، وعمرو الدسوقى مدير إدارة البحوث والمشروعات بالتربية الاجتماعية، وممثلي الاتحاد التعاوني الاستهلاكى المركزي، والقيادات التعليمية بمديرية أسيوط، والإخصائيين الاجتماعيين المشرفين على الجمعيات التعاونية، وأعضاء التوجيه المالي والإداري، ونخبة من الطلاب أعضاء مجالس إدارات الجمعيات بالمدارس.
 
وفى هذا السياق أكد عادل عبد الجواد على أن اللقاء تناول أهم التحديات التي تواجه عمل الجمعيات التعاونية الطلابية، والعمل على وضع الحلول لها وصولًا إلى تحقيق أهداف التعاون الطلابي.

إضافة تعليق

طارق شوقى

مديرية التربية والتعليم

محافظة أسيوط

هشام السنجري



لا تفوتك
نواب البرلمان ينتفضون ضد "أبو الفتوح" بعد كشف وجهه الإخوانى.. مطالب بمحاكمته لتحريضه ضد الوطن.. وأعضاء بالمجلس: يواصل الأكاذيب ويشوه الحقائق من أجل "حفنة دولارات".. والشعب كشف تآمره مع الجماعة لإسقاط الدولة

نواب البرلمان ينتفضون ضد "أبو الفتوح" بعد كشف وجهه الإخوانى.. مطالب بمحاكمته لتحريضه ضد الوطن.. وأعضاء بالمجلس: يواصل الأكاذيب ويشوه الحقائق من أجل "حفنة دولارات".. والشعب كشف تآمره مع الجماعة لإسقاط الدولة

كبار الصحفيين والإعلاميين يهنئون "اليوم السابع" بمرور 10 سنوات على انطلاقه.. نقيب الصحفيين: مؤسسة شابة واعدة أثبتت وجودها.. ورئيس"الوطنية للصحافة": تلبى حاجة القراء الباحثين عن الحقيقة وتنشر كل الآراء

كبار الصحفيين والإعلاميين يهنئون "اليوم السابع" بمرور 10 سنوات على انطلاقه.. نقيب الصحفيين: مؤسسة شابة واعدة أثبتت وجودها.. ورئيس"الوطنية للصحافة": تلبى حاجة القراء الباحثين عن الحقيقة وتنشر كل الآراء

لو بتعملى رجيم 3 مشروبات ما تستغنيش عنهم لفقدان الوزن

لو بتعملى رجيم 3 مشروبات ما تستغنيش عنهم لفقدان الوزن

علاج أملاح وصديد البول شرب عصير التوت مع المضادات الحيوية

علاج أملاح وصديد البول شرب عصير التوت مع المضادات الحيوية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة