التعليم تعقد اللقاء التشاوري الثالث للجمعيات التعاونية بأسيوط





كتب - محمود طه حسين

في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالارتقاء بأداء عمل الجمعيات التعاونية الطلابية داخل المدارس، وبرعاية هشام السنجري رئيس قطاع الخدمات والأنشطة، وإشراف الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، قامت الإدارة العامة للتربية الاجتماعية بالتعاون مع الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي والإقليمي، بعقد اللقاء التشاوري الثالث للجمعيات التعاونية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط؛ وذلك لتقييم الوضع الراهن للحركة التعاونية الطلابية، والدور المأمول لهذه الجمعيات.

بحضور عادل عبد الجواد مدير عام التربية الاجتماعية، وعمرو الدسوقى مدير إدارة البحوث والمشروعات بالتربية الاجتماعية، وممثلي الاتحاد التعاوني الاستهلاكى المركزي، والقيادات التعليمية بمديرية أسيوط، والإخصائيين الاجتماعيين المشرفين على الجمعيات التعاونية، وأعضاء التوجيه المالي والإداري، ونخبة من الطلاب أعضاء مجالس إدارات الجمعيات بالمدارس.

وفى هذا السياق أكد عادل عبد الجواد على أن اللقاء تناول أهم التحديات التي تواجه عمل الجمعيات التعاونية الطلابية، والعمل على وضع الحلول لها وصولًا إلى تحقيق أهداف التعاون الطلابي.