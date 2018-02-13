التحالف العربى يدمر غرفة اتصالات لميليشيات الحوثى فى صعدة باليمن

التحالف العربى يدمر غرفة اتصالات لميليشيات الحوثى فى صعدة باليمنالثلاثاء، 13 فبراير 2018 05:01 م
التحالف العربى
صنعاء (أ ش أ)
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دمر طيران التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، اليوم الثلاثاء، غرفة اتصالات تابعة لمليشيات الحوثى فى الجبهة الغربية من محافظة صعدة.
وذكرت قناة "العربية الحدث" الإخبارية - أن غرفة العمليات المشتركة للتحالف رصدت مدفعا وغرفة اتصالات مع 3 مركبات عسكرية تقل عناصر حوثية فى الجبهة الغربية من صعدة، وهى إحدى الجبهات التى تدار فيها معارك بين الحوثيين والجيش الوطني، مؤكدة أن طيران التحالف تعامل مع الأهداف التى رصدت، رغم محاولة المليشيات إخفاء مواقع الأهداف بين التضاريس الجبلية.
وكان طيران التحالف قد دمر فى وقت سابق، 3 مركبات عسكرية تابعة للحوثيين تحمل ذخائر وألغاما، حمولة كل منها طن ونصف الطن فى مواقع مختلفة من صعدة.
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