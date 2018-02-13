البنتاجون: لم نرفع مستوى الخطر لقواتنا الجوية فى سوريا

البنتاجون: لم نرفع مستوى الخطر لقواتنا الجوية فى سورياالثلاثاء، 13 فبراير 2018 06:44 ص
وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس
وكالات الأنباء
إضافة تعليق
أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أنها لم ترفع مستوى الخطر لقواتها الجوية العاملة فى أجواء سوريا بعد إسقاط الجيش السورى لمقاتلة إسرائيلية وتحطم مروحية حربية تركية فى عفرين، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.
وأضاف المكتب الإعلامى لعملية "العزم الصلب" التى ينفذها التحالف الدولى ضد تنظيم "داعش" فى سوريا والعراق، بقيادة الولايات المتحدة، أن التحالف لا يسلح القوات الكردية فى عفرين، حيث تتواصل العملية التركية "غصن الزيتون"، ولا يدربها ولا يدعمها.
وشدد البنتاجون على أن "قوات التحالف تتعاون مع "قوات سوريا الديمقراطية" وحلفائها فى سوريا بغرض هزيمة "داعش"، مركزة جهودها حاليا على العمليات ضد التنظيم الإرهابى فى الجزء الشرقى من سوريا، وتحديدا فى وادى نهر الفرات".
إضافة تعليق
صور وفيديو.. "مستقبل وطن" يعلن تجديد بيعته للسيسي لفترة رئاسية ثانية.. مؤتمر صحفى للحزب يؤكد دعمه للعملية العسكرية فى سيناء ضد الإرهاب.. والنائب هشام عبد الواحد: نقف داعمين لتوجهات الرئيس
فيديو وصور.. إنجازات مشرفة للفراعنة بدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات.. سبورتنج يخطف لقب السلة فى الثانية الأخيرة.. ذهبية وفضيتان بألعاب القوى.. والبنك الأهلى يستحوذ على ميداليات الكاراتيه
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة