البنتاجون: لم نرفع مستوى الخطر لقواتنا الجوية فى سوريا





وكالات الأنباء

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أنها لم ترفع مستوى الخطر لقواتها الجوية العاملة فى أجواء سوريا بعد إسقاط الجيش السورى لمقاتلة إسرائيلية وتحطم مروحية حربية تركية فى عفرين، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وأضاف المكتب الإعلامى لعملية "العزم الصلب" التى ينفذها التحالف الدولى ضد تنظيم "داعش" فى سوريا والعراق، بقيادة الولايات المتحدة، أن التحالف لا يسلح القوات الكردية فى عفرين، حيث تتواصل العملية التركية "غصن الزيتون"، ولا يدربها ولا يدعمها.

وشدد البنتاجون على أن "قوات التحالف تتعاون مع "قوات سوريا الديمقراطية" وحلفائها فى سوريا بغرض هزيمة "داعش"، مركزة جهودها حاليا على العمليات ضد التنظيم الإرهابى فى الجزء الشرقى من سوريا، وتحديدا فى وادى نهر الفرات".