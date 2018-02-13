البابا تواضروس يستقبل وفدا شبابيا من أقباط النمسا

البابا تواضروس يستقبل وفدا شبابيا من أقباط النمساالثلاثاء، 13 فبراير 2018 10:19 م
البابا توتضروس مع أقباط النمسا
كتبت سارة علام
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى اليوم نيافة الأنبا جابرييل أسقف النمسا، ومعه مجموعة من أبنائنا الخدام فى كنيستنا بالنمسا والذين يقضون مؤتمرا بمبنى لوجوس بدير الأنبا بيشوى.
وكان البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وضع جدولًا لقضاء أيام الصوم الكبير التى بدأت الاثنين الماضى، حيث قرر البابا أن يقضى يومين أسبوعيًا فى خلوات روحية بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، وهو الطقس الذى يتبعه البابا منذ أن كان راهبًا.
ووفقًا لمصادر مقربة من البابا ولعادته السنوية أيضًا سيقسم البابا تواضروس أيام القداسات ما بين صلوات بالقاهرة وأخرى بالإسكندرية، على أن يختص بطريركية الإسكندرية بالقداسات الكبرى مثل قداس خميس العهد وقداس أحد الشعانين كعادته كل عام.
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