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"الاستئناف" تتسلم أوراق قضية رشوة الذهب لتحديد دائرة محاكمة المتهمين

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 03:00 ص
"الاستئناف" تتسلم أوراق قضية رشوة الذهب لتحديد دائرة محاكمة المتهمين الذهب


كتب أحمد إسماعيل
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تسلمت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عادل بعبش، أوراق قضية "رشوة الذهب"، المتهم فيها مسئول بمصلحة التمغة والموازين و5 تجار فى القضية المعروفة إعلاميا، تمهيدا لتحديد دائرة جنايات لبدء محاكمتهم.

أحالت نيابة الأموال العامة بغرب القاهرة بإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، مسئول بمصلحة التمغة والموازين و5 تجار، وذلك لتحديد دائرة جنائية تحاكم المتهمين.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة، فى قضية رشوة حارة اليهود، عن أن رئيس قسم التوقيع بمصلحة تمغ المصوغات، تورط مع 6 آخرين، فى الحصول على رشاوى مقابل التغاضى عن القيام بمهام مراقبة تمغة الذهب.

المفاجأة التى كشفت عنها التحقيقات فى قضية رشوة حارة اليهود، تمثلت فى تلقى المتهمون مبالغ مالية من تجار ذهب ومجوهرات ومخدرات، لتسهيل مهام تمغة المصوغات والمجوهرات، دون إتمام الإجراءات الرقابية المتبعة للتأكد من عدم التلاعب بخام الذهب.

وضمت قائمة المتهمين فى القضية رقم 2272 لسنة 2018، كل من: "عاطف.ك.م" رئيس قسم توقيع التمغات وعضو اللجنة الفنية لفحص الأحراز بمصلحة دمغ المصوغات والموازين، و"ميشيل.ز.ج" صاحب ورشة تشغيل مصوغات ومحلات لتجارة الجواهر فى حارة اليهود، و"أبانوب.ج.ز" وسيط الرشوة، و"مينا.ك.س" وسيط رشوة، و"ممدوح.ع.ج" مدير شركة كيرمينا لتشغيل المعادن الثمينة، و"نعيم.ع.ج" صائغ ذهب.


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