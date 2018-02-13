الإمام الأكبر: الأزهر يسعى لتحقيق نهضة علمية فى إفريقيا





كتب لؤى على

استقبل فضيلة الإمام الأكبرالدكتورأحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أحمد كاويسا رئيس الجامعة الإسلامية بأوغندا.

قال الإمام الأكبر إن الأزهر الشريف على استعداد لتقديم الدعم للجامعة الإسلامية والمؤسسات التعليمية فى أوغندا بما يحقق رسالتها لخدمة كل أبناء المجتمع الأوغندى سواء من المسلمين أو غير المسلمين، مؤكدًا أن أفريقيا تمتلك موارد وثروات هائلة، ولكنها بحاجة إلى تحقيق نهضة علمية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي بما يحقق الاستغلال الأمثل لهذه الثروات للنهوض بالقارة والتغلب على التحديات التى تواجهها، وهو أحد أهم أهداف الأزهر.

من جهته قدم رئيس الجامعة الإسلامية الشكر لفضيلة الإمام الأكبر على الجهود الكبيرة التى يبذلها الأزهر الشريف لخدمة المسلمين فى أوغندا، مضيفًا أن دعم الأزهر للجامعة الإسلامية فى أوغندا سوف ينهض بالمستوى التعليمى للجامعة فى مختلف المجالات العلمية والشرعية، بما يمتلكه الأزهر من خبرة كبيرة فى مختلف المجالات العلمية كونه أعرق المؤسسات التعليمية فى العالم.