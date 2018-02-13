الإعدام شنقا لعاطلين لقتلهما شخصا بطنطا





الغربية - مصطفى عادل

قضت محكمة جنايات طنطا الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أحمد رضا عبد الوهاب، وعضوية المستشارين جورج راشد وعبد العظيم عبد الهادي، وأمانة سر عزت خليل بالإعدام شنقا، على كل من، "مصطفى عبد الوهاب فرحات"، و"نزيه على العربي" فى القضية رقم 8238 لسنة 2016 جنايات اول طنطا، والمقيدة برقم 199 كلى غرب طنطا(قتل عمد).

كانت المحكمة، قد أحالت أوراق المتهمين لفضيلة مفتى الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم، وقامت المحكمة بالتصديق على القرار.

كانت الأجهزة الأمنية، قد ألقت القبض على المتهمين، لقيامهما فى غضون عام 2016 بقتل أحد الأشخاص عمدا مع سبق الإصرار والترصد، واعترفا خلال التحقيقات بارتكابهما للواقعة، وقررت النيابة إحالتهما لمحكمة الجنايات التى تداولت القضية، وإحالة أوراقهما لفضيلة المفتي وأصدرت اليوم حكمها بإعدامهما.