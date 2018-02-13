الأموال العامة تضبط عصابة استولت على 760 ألف جنيه من البنوك بالتزوير





كتب محمود عبد الراضى

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم النصب والاحتيال على البنوك والحصول على قروض شخصية بموجب مستندات مزورة .

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة حصول مجموعة من الأشخاص على قروض شخصية من أحد البنوك الإستثمارية على أنهم من مدرسى مدرسة خاصة مقدمين مستندات منسوبة للمدرسة تفيد ذلك على خلاف الحقيقة ، وتمكن مرتكبى الواقعة بموجب تلك المستندات من الإستيلاء على 760 ألف جنيه من أموال البنك وتوقفوا عن سداد الأقساط مما ألحق أضراراً ماديه بالبنك ، وأسفرت جهود إدارة مكافحة الجرائم المصرفية عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم "مصطفى.أ" موظف تسويق سابق ، و7 آخرين، حيث كونوا فيما بينهم تشكيلاً عصابياً تخصص فى النصب والإحتيال على البنوك.

وعقب تقنين الإجراءات وتنفيذاً لقرار النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين، قامت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بعدة مأموريات متلاحقة أسفرت عن ضبط زعيمى التشكيل ، وعثر بحوزتهم على بطاقات رقم قومى بأسماء راغبى الحصول على قروض بمهن مختلفة، وعدد من الكشوف الصادرة عن شركات وهمية مدون بها أسماء أشخاص بإدعاء عملهم بتلك الشركات والمدارس موجهة للعديد من البنوك لفتح حسابات بأسماء هؤلاء الأشخاص وإصدار بطاقات دفع إلكترونى ، و80 بطاقة دفع إلكترونى صادرة عن بنوك مختلفة بذات الأسماء الواردة بالكشوف ، وعدد من الخطابات الموجهة من الشركات للبنوك لتحويل المبالغ المودعة فى حساباتها إلى حساب بطاقات الدفع المضبوطة للإيحاء لمسئولى البنوك بأن أصحاب البطاقات موظفين بالشركات والمبالغ المحولة لحساباتهم نظير رواتبهم الشهرية ، و30 شريحة هواتف محمولة مدون خلف كل منها إسم صاحبها لتلقى إستعلامات البنوك عليها .

واعترف المتهمون بإرتكابهم الواقعة على النحو الوارد بعمليات الفحص والتحرى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيق.. وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين .