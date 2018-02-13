الأزهر يواصل لقاءات الحوار المجتمعى بمؤتمر "شباب مصر آمال وطموحات"الثلاثاء، 13 فبراير 2018 02:34 م
الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
كتب لؤى على
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تتواصل غدا الأربعاء، فعاليات الحوار المجتمعى، التى ينظمها الأزهر الشريف تنفيذًا لتوصيات مؤتمر الشباب الأول الذى عقد بشرم الشيخ (نحو مستقبل أفضل للشباب)، بالتنسيق مع كل مؤسسات الدولة، برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.
وتعقد الفعاليات غدًا بمحافظة كفر الشيخ بحضور الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، واللواء سيد نصر، محافظ كفر الشيخ، تحت عنوان "شباب مصر.. آمال وطموحات"، فى تمام الساعة الحادية عشر المركز الثقافى فى كفر الشيخ.
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