الآثار اليمنية تنفى ما تردد بشأن العثور على كنز أثرى بمحافظة تعز

الآثار اليمنية تنفى ما تردد بشأن العثور على كنز أثرى بمحافظة تعزالثلاثاء، 13 فبراير 2018 03:12 ص
اليمن
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نفى مدير عام مكتب الآثار بمحافظة تعز اليمنية عبدالقدوس على محمد، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى من العثور على كنز أثرى فى منطقة "الرجاعى" بمديرية الشمايتين فى اليمن.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن محافظ تعز الدكتور أمين محمود، قام بإرسال فريق متخصص من مكتب الآثار إلى المنطقة والذى توصل إلى أنه لا صحة لما تم تداوله من العثور على كنز أثرى.
وأضافت الوكالة أن الإخصائيين اليمنيين عثروا، فى وقت سابق، على عملات معدنية تعود لحقب تاريخية قديمة وهو ما أثار الشكوك لدى الأهالى بوجود كنز فى المنطقة.. مشيرة إلى أن المختصين أوصوا بإقامة سور حول الموقع لحمايته من العبث حتى يتسنى عمل مجسات ومتابعة من قاموا بالحفر ومعرفة ما تم العثور عليه من أشياء إن وجدت.
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