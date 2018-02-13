اعتقال سياسية تركية بسبب معارضتها الهجوم على سوريا





أنقرة (أ ش أ)

أعلنت وسائل إعلام رسمية تركية، اليوم الثلاثاء، اعتقال "سربيل كمال باي" الرئيسة المشاركة السابقة لحزب "الشعوب الديموقراطى" المؤيد للأكراد بسبب معارضتها الهجوم العسكرى التركى على سوريا.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أن قوات محاربة الإرهاب التركية اعتقلت اليوم كمال باى بعد أيام من صدور مذكرة اعتقال لها هى و16 ناشطا سياسيا؛ للتحقيق معهم بشأن إعلانهم معارضتهم للهجوم على سوريا بمؤتمر عقد الشهر الجارى.

وصرح وزير الداخلية التركى سليمان سويلو باعتقال 474 شخصاً لاشتراكهم فى "دعاية إرهابية" على مواقع التواصل الاجتماعى و192 آخرين لتنظيم مظاهرات منذ بدء العملية العسكرية فى سوريا.

كانت كمال باى والرئيس المشارك الآخر للحزب صلاح الدين دميرتاش تنحيا عن قيادة الحزب يوم أول أمس الأحد.