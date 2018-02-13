video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 فبراير 2018 09:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

اعتقال سياسية تركية بسبب معارضتها الهجوم على سوريا

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 08:06 م
اعتقال سياسية تركية بسبب معارضتها الهجوم على سوريا الشرطة التركية


أنقرة (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت وسائل إعلام رسمية تركية، اليوم الثلاثاء، اعتقال "سربيل كمال باي" الرئيسة المشاركة السابقة لحزب "الشعوب الديموقراطى" المؤيد للأكراد بسبب معارضتها الهجوم العسكرى التركى على سوريا.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أن قوات محاربة الإرهاب التركية اعتقلت اليوم كمال باى بعد أيام من صدور مذكرة اعتقال لها هى و16 ناشطا سياسيا؛ للتحقيق معهم بشأن إعلانهم معارضتهم للهجوم على سوريا بمؤتمر عقد الشهر الجارى.

وصرح وزير الداخلية التركى سليمان سويلو باعتقال 474 شخصاً لاشتراكهم فى "دعاية إرهابية" على مواقع التواصل الاجتماعى و192 آخرين لتنظيم مظاهرات منذ بدء العملية العسكرية فى سوريا.

كانت كمال باى والرئيس المشارك الآخر للحزب صلاح الدين دميرتاش تنحيا عن قيادة الحزب يوم أول أمس الأحد. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الشرطة التركية تعتقل 82 فى مداهمات استهدفت تنظيم داعش

الشرطة التركية تستخدم رذاذ الفلفل لتفريق محتجين مؤيدين للأكراد السوريين

تركيا

اخبار تركيا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم



لا تفوتك
البرلمان العربى: ندعم العملية الشاملة سيناء 2018 للقضاء على الإرهاب

البرلمان العربى: ندعم العملية الشاملة سيناء 2018 للقضاء على الإرهاب

خالد صلاح يكتب: أسرار نجاح نجيب ساويرس لطلاب الجامعة الأمريكية

خالد صلاح يكتب: أسرار نجاح نجيب ساويرس لطلاب الجامعة الأمريكية

مهرجان الفلانتين للجميع.. باب رزق لمحلات الهدايا والورود.. والإفتاء تحسم جدل الحلال والحرام فيه.. ومنافسة بين الساخرين والمهتمين بعيد الحب على السوشيال ميديا.. وسنة أولى زواج وخطوبة محتارين فى نوع الهدية

مهرجان الفلانتين للجميع.. باب رزق لمحلات الهدايا والورود.. والإفتاء تحسم جدل الحلال والحرام فيه.. ومنافسة بين الساخرين والمهتمين بعيد الحب على السوشيال ميديا.. وسنة أولى زواج وخطوبة محتارين فى نوع الهدية

فيديو.. حصاد الجولة 23 للدورى.. أسبوع ذبح المدربين.. الأهلى يطير بالقمة.. الإسماعيلى يواصل تقديم الهدايا.. الزمالك ينجو من فخ سموحة.. أزارو يخطف صدارة الهدافين.. القطار الأحمر يدهس المقاولون رايح جاى

فيديو.. حصاد الجولة 23 للدورى.. أسبوع ذبح المدربين.. الأهلى يطير بالقمة.. الإسماعيلى يواصل تقديم الهدايا.. الزمالك ينجو من فخ سموحة.. أزارو يخطف صدارة الهدافين.. القطار الأحمر يدهس المقاولون رايح جاى

الاندبندنت:قاضية لبنانية تحكم على مسلمين أهانوا المسيحية بحفظ سورة آل عمران

الاندبندنت:قاضية لبنانية تحكم على مسلمين أهانوا المسيحية بحفظ سورة آل عمران

رئيس بازل السابق: محمد صلاح أسطورة مثل فيدرر

رئيس بازل السابق: محمد صلاح أسطورة مثل فيدرر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة