اعتقال رئيس جواتيمالا الأسبق بتهمة الفساد





جواتيمالا (أ ش أ)

أعلنت النيابة العامة فى جواتيمالا اليوم الثلاثاء، اعتقال الرئيس الأسبق ألفارو كولوم بتهمة الفساد.

وذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية أن كولوم تولى الحكم فى الفترة من عام 2008 إلى عام 2012.

وصرح جوان فرانسيسكو ساندوفال المدعى الخاص فى قضية شراء الحافلات العامة بأنه تم إلقاء القبض أيضًا على وزراء المالية والداخلية فى عهد كولوم.